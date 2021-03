João Doria anuncia que SP entrará em fase mais restritiva, a fase roxa

247 - Em um vídeo postado nas redes sociais do governo do Estado de São Paulo, o governador João Doria fez um apelo nesta quinta-feira (11) para que a população faça o isolamento social, afirmando ser, no momento, a principal ferramenta para frear a Covid-19. Ele não detalhou quais medidas serão tomadas, que devem ser anunciadas em entrevista coletiva no início desta tarde no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, mas a tendência o governo é cancelar aulas presenciais, o campeonato Paulista além de horários específicos para o funcionamento de farmácias e supermercados

"Estamos tentando equilibrar essa equação da economia com a saúde. Mas temos que entrar numa nova etapa do Plano São Paulo. Ela é mais restritiva, eu reconheço", disse o governador.

"Não é fácil tomar essa decisão, uma decisão impopular, difícil, dura. Nenhum governante gosta de parar as atividades econômicas de seu Estado. Eu, principalmente, entendo o sofrimento de todos."

Veja:

