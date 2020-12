João Doria deverá enfrentar ao menos quatro CPIs em 2021

Governador de S. Paulo, João Doria, deverá enfrentar ao menos quatro CPIs ao longo de 2021. As principais envolvem a apuração de irregularidades na Dersa durante os governos do PSDB e a outra trata da concessão de benefícios fiscais nos últimos dez anos edit

247 - O governador de S. Paulo, João Doria (PSDB), deverá enfrentar ao menos quatro CPIs ao longo de 2021 e duas delas devem mexer com os brios da legenda tucana: a que apura irregularidades na Dersa Dersa durante os governos do PSDB e uma que trata dos benefícios fiscais concedidos pelo governo estadual nos últimos dez anos. As CPIs foram propostas pelo PT.

As comissões devem ampliar o desgaste político de João Doria, que tenta viabilizar sua candidatura rumo à Presidência da República, que vem sendo duramente criticado por viajar para Miami após endurecer as regras de isolamento impostas por ele.

"Como a casa tem uma nova conformação partidária, o governo tem uma maioria, mas é diferente do que tinha antes, porque entraram alguns partidos diferentes, como o próprio PSL e o Novo", disse o líder do PT na Assembleia de SP, deputado Teonílio Barba, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

"Pode ser que o governo tenha mais dificuldade de [a CPI] terminar em pizza, em terminar inconclusiva”, completou.

Além dessas, o PT também quer investigar a violência contra a mulher no estado e o processo de licenciamento da cava subaquática no estuário localizado entre as cidades de Santos e Cubatão.

O conhecimento liberta. Saiba mais