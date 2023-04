Joias sauditas: Janones pedirá mandado de busca e apreensão contra Michelle e Jair Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) informou nesta terça-feira (25) que decidiu recorrer ao Judiciário contra Michelle Bolsonaro. A ex-primeira-dama confirmou que o Palácio da Alvorada, onde fica a residência oficial de um presidente, recebeu joias enviadas pelo governo da Arábia Saudita. A esposa de Jair Bolsonaro (PL) negou que ela mesma tenha recebido o presente.

"Michelle Bolsonaro acaba de CONFESSAR que RECEBEU o pacote de jóias sauditas! Diante da confissão, pediremos a expedição de mandados de busca e apreensão contra Michelle e Bolsonaro e, se comprovado o recebimento das joias como propina, vou pedir a PRISÃO do casal!", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não devem ser incorporados a patrimônio pessoal algum. Um dos três pacotes tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões. Iriam para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Em outro pacote eram joias estimadas em cerca de R$ 400 mil, que teriam o político do PL como destino. Em um terceiro conjunto estavam materiais estimados em R$ 500 mil.

