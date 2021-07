Joice chama Bolsonaro de "ladrão" e diz que ele paga um "aluguel caríssimo" para se manter no poder

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) bateu duro em Jair Bolsonaro ao chamá-lo, nesta quinta-feira (1), de "ladrão", "desonesto" e "cavalo". A congressista afirmou que ele paga um "aluguel caríssimo" ao centrão para conseguir se manter dentro do poder. De acordo com a parlamentar, "essa blindagem" a ele dentro da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República (PGR) mais o "dinheiro que ele jorra dentro do Congresso e jorra debaixo do nariz de todo mundo, para senador e para deputado", é o que o mantém no cargo.

"Ele paga aluguel e um aluguel caríssimo para se manter dentro do poder", disse ela, que assinou o superpedido de impeachment contra Bolsonaro. A entrevista foi concedida ao portal Uol.

"Por que as coisas não explodem? Porque o Bolsonaro aparelhou tudo. Ele colocou um PGR que é um capacho dele. Ele está blindado. No Supremo [Tribunal Federal], ele deu uma ajeitada em parte. Na polícia federal ele interferiu, fez uma intervenção direta que gerou a saída do Moro. Então, ele pegou o estado brasileiro e criou instituições para chamar de suas. O que é algo absolutamente grave", complementou Joice. "O 'cabra' é grosso, mal-educado, machista, cavalo mesmo, ele não respeita os outros, mas é desonesto, é ladrão", continuou.

Segundo a parlamentar, o impeachment poderá ser colocado em pauta quando acabar o dinheiro destinado ao centrão. "Eu faço uma analogia para uma vaca bem gorda, suculenta. Aí o pessoal do centrão está lá, está mamando, tirando um pedaço suculento. Daqui a pouco a vaquinha vai secar, vai acabar esse dinheiro. Aí quando acabar e eles tirarem tudo que tem para tirar, aí sim, existe uma possibilidade grande do impeachment andar. Enquanto tiver mais emenda para tirar, ministério para sugar, portos públicos, tiver esse dinheiro público para fazer esse tipo de política suja, o impeachment vai ficar lá parado", disse.

O governo Bolsonaro fez um orçamento secreto, de R$ 3 bilhões, para a compra de apoio parlamentar. "Eu sempre soube que o Bolsonaro era tosco. Burrão mesmo", afirmou Joice. "Eu dizia isso para ele. Eu acreditava que ele fosse honesto. Um burro honesto, um estúpido honesto você resolve com pessoas qualificadas em volta. Sempre foi um ogro, mas que se apresentava como um ogro honesto. Quando eu vi que ele era desonesto, ai acabou. Eu não tinha onde me agarrar mais. Como é que eu vou me agarrar?", questionou.

