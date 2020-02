Joice critica Covas e diz que prefere Haddad como adversário na disputa pela prefeitura de SP

"Se o Haddad for candidato, acho excepcional. Porque aí vamos poder, de fato, mostrar os dois lados da política", afirma a pré-candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) edit

247 - Em entrevista ao Programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, a pré-candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2020, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) criticou a gestão do prefeito Bruno Covas (PSDB-SP) e disse que prefere ter Fernando Haddad (PT) como adversário na disputa.

Com as pesquisas mostrando uma insatisfação da população com a gestão tucana, a deputada avaliou como negativo o governo de Bruno Covas. "Fico constrangida em criticá-lo porque ele está doente. Mas acho que ele não gosta de ser prefeito. Não vejo aquela vontade de acordar às 5 da manhã, trabalhar 20 horas por dia. Não acho que ele tem aquela vontade de fazer e ver as coisas resolvidas, isso me incomoda um pouco e não acho que ele é um bom prefeito. Acho ele um bom rapaz, um bom ser humano, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa", afirmou.

Joice disse que gostaria de disputar a eleição contra Fernando Haddad, pois, segundo ela, a disputa permitiria um embate de ideias produtivo.

"Se o Haddad for candidato, acho excepcional. Porque aí vamos poder, de fato, mostrar os dois lados da política", afirma Joice, apostando no discurso da polarização como trunfo.

Sobre a possível candidatura de José Luiz Datena à Prefeitura, Joice ironizou. "Gosto do Datena, mas ele ensaia toda eleição e não vem se candidatar. Ele deve se filiar ao MDB e sair candidato ao Senado. Mas no MDB? Não dá. Desculpa. Se a discussão também é partidária, o MDB tem muitos problemas tanto quanto o PT. Não estou discutindo o Datena. Acho ele um cara correto, honesto, mas o partido pode ser complicado para ele por conta do histórico", avaliou.