Joice diz que é melhor opção para Bolsonaro para a Prefeitura de São Paulo e clama por apoio

A deputada federal ainda disse que, caso Jair Bolsonaro não a apoie, espera que ele não use "nenhum artifício sujo" para atacá-la

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) disse, em entrevista ao Canal do Datena, que aceitará “de bom grado” caso Jair Bolsonaro queira apoiar sua candidatura à Prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano.

“Se ele quiser me apoiar, ou não quiser usar nenhum artifício sujo para me atacar, eu vou receber de muito bom grado. Eu acho que o presidente da República tem que fazer um tratamento e me esquecer um pouco. Deixa eu trabalhar”, disse a deputada.

“Se o presidente quiser, junto com seu pessoal, apoiar, ficar neutro ou até mesmo entender que eu sou a melhor opção… Para o Jair Bolsonaro, eu sou a melhor opção; eu não sou do PSDB, não sou tucana, petista, de nenhum partido do centrão. Eu sou a Joice, da direita nacional, desde sempre”, destacou.

No PSL, é possível que o partido troque seu nome pelo da deputada Janaína Paschoal. Mas Joice reforça que mesmo com as desavenças entre ela e Bolsonaro, “a melhor candidata, para ele, sou eu”. Confira.

