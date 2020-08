Joice diz que sentia profunda tristeza com ataques bolsonaristas: “Compensava comendo uma pizza inteira”

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou que entrou em estado de “profunda tristeza” por conta dos ataques bolsonaristas que sofria nas redes sociais contra o seu corpo. De dieta há sete meses e com 20kg a menos, a parlamentar conta que já sofreu de “perversão alimentar”.

“Porca foi uma das coisas mais leves que me chamavam. Orca virou quase um elogio perto das coisas que disseram, me chamaram de todos os palavrões. Isso me levou a um estado de profunda tristeza porque eu estava sendo atacada justamente por quem eu ajudei”, disse ela à coluna de Sonia Racy, no jornal O Estado de S.Paulo.

“Eu compensava todo o sofrimento comendo uma pizza inteira, uma lata de brigadeiro inteira. Eu tinha perversão alimentar, um médico amigo meu me deu esse toque. Com toda essa tristeza meu corpo adoeceu, praticamente faliu”, acrescentou.

A parlamentar disse que chegou a ser internada por conta do stress que sofria com os ataques. “Não dormia, estava com hemorragias intrauterinas. Aí, no carnaval, fui para um retiro sozinha, mas tive tanta dor que sai de lá direto para o hospital e fiz uma cirurgia de hérnia de hiato e uma reconstrução de cardia no estômago. Tudo por stress”, disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.