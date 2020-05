Joice Hasselmann apresenta denúncia ao TCU sobre gastos de Bolsonaro

Revista Fórum - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) protocolou nesta quinta-feira (14) uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal de Contas de União, solicitando uma investigação das despesas dos cartões corporativos da Presidência da República.

Bolsonaro dobrou os gastos com o cartão nos quatro primeiros meses deste ano, na comparação com os últimos presidentes. Ex-líder do governo e uma das principais apoiadoras do presidente desde a campanha eleitoral, Joice Hasselmann rompeu com Bolsonaro há alguns meses e vive em constante atrito com ele e seus filhos.

Acabei de protocolar denúncia no TCU com objetivo de apurar se houve irregularidades nas despesas com cartões corporativos da Presidência da República. Mesmo se tirarmos os gastos com os aviões, Bolsonaro gasta mais que Temer e Dilma. Chega de FARRA com $$ público! pic.twitter.com/d8z489ymEI May 14, 2020

