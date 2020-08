Joice Hasselmann diz que Bruno Covas "não gosta de trabalhar" e representa a "esquerda do PSDB"

Pré-candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, deputada disparou críticas até contra João Doria em convenção do partido. Ela diz que Doria "foi mais marqueteiro do que prefeito" edit

247 - A deputada federal e pré-candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann (PSL), criticou Jair Bolsonaro, Bruno Covas (PSDB) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Ela disse que o prefeito paulista é um “bom menino, mas uma nulidade como prefeito”. A deputada ainda afirmou que Covas “não gosta de trabalhar” e representa a “esquerda do PSDB”.

A parlamentar também falou que “João Doria não foi prefeito. Ele só deu uma passadinha. Foi mais marqueteiro do que prefeito e deixou uma nulidade que é o Bruno Covas”.

Sobre a possível volta de Bolsonaro ao PSL, Joice respondeu: “Por que o presidente Bolsonaro quer voltar ao PSL? Qual a intenção? É para construir ou para destruir? É para fazer uma intervenção inquisidora? Se for para isso, que fique onde está. Se ele vier para construir, que peça desculpas públicas a quem ele tentou destruir: o presidente [do PSL, Luciano] Bivar, eu, Junior Bozella [presidente do PSL-SP], e Major Olímpio, que fomos os mais fiéis ao presidente quando ele não tinha nada. Não adianta pedir desculpa no privado”.

“Eu não me sentiria confortável em estar no partido dos filhos do presidente. Já não me sentia quando liderava o governo Bolsonaro. Eu sempre vi como um problema a ingerência dos meninos em torno dele, mas isso é um problema dele com os filhos. Não sou mãe de marmanjo. Ele, que é pai de marmanjo, que se vire. Não quero sentar ao lado de alguém que fez “rachadinha”, que é eufemismo para corrupção”, reforçou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.