Joice Hasselmann faz autopromoção na cracolândia e é expulsa por usuários

247 - Aproximando-se das eleições municipais em São Paulo, candidatos de direita usam do slogan “vou acabar com a cracolândia”, mas dessa vez os planos não deram certo para a deputada federal Joice Hasselmann, candidata à prefeita pelo PSL.

A ex-bolsonarista foi nos arredores do fluxo, durante o feriado, cercado de assessores para gravar um vídeo de autopromoção. Visivelmente incomodada por estar na região, ela tentou gravar algumas cenas, mas no final do vídeo [abaixo] eles fogem do local, aperentemente expulsos.

Veja:

