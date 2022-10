Joice Hasselmann perde mais de 1 milhão de votos em quatro anos

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) perdeu 1.065.156 de votos em quatro anos. Em 2018, ela foi eleita com 1.078.666 votos. Em 2022, registrou apenas cerca de 13.510. Significa dizer que a parlamentar perdeu 98,75% de seu eleitorado.

Em 2018, a jornalista foi a segunda deputada federal mais votada em todo o Brasil, perdendo apenas para Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Neste ano, a parlamentar ficou longe de se reeleger.

Ao longo do mandato, Joice Hasselmann rompeu com Jair Bolsonaro (PL) e migrou do antigo PSL (hoje União Brasil, após a fusão com o DEM) para o PSDB.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.