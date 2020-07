Joice Hasselmann: Ricardo Salles está com cabeça a prêmio

247 - Ex-líder do governo Jair Bolsonaro, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou no Twitter nesta quinta-feira (7) que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não tem mais condições de comandar a pasta. "Uma das características de Jair Bolsonaro é a troca de cadeiras. Não há renovação. O critério é a lealdade já testada e não a competência. A cabeça de Ricardo Salles está a prêmio. O ministro sinaliza q está pronto p/sentar noutra cadeira", tuitou a parlamentar.

A imagem do ministro ficou mais desgastada após a divulgação do conteúdo da reunião ministerial de 22 de abril, quando ele sugeriu a aliados que o governo aproveitasse a atenção da imprensa voltada à pandemia do coronavírus para destruir o meio ambiente. Nas palavras dele, seria uma oportunidade para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente e "ir passando a boiada".

Em sua coluna no jornal O Globo nesta quinta-feira (2), Bela Megale afirmou que o ministro teria confidenciado a colegas que está "cansado" de comandar a pasta, em razão das críticas a seu trabalho, e espera migrar para outra área do governo.

"Ao aceitarem cair dentro do próprio governo, alguns membros sinalizam o que poderia ser uma falta de interesse da iniciativa privada por seu trabalho. Traduzindo - faltam convites de grandes empresas para estes profissionais?", afirmou.

