Joice Hasselmann sobre vídeo de Bolsonaro com Moro: “tá com medo de que, presidente?”

"Jair Bolsonaro ameaçou divulgar vídeo de reunião cobrando providências de Sérgio Moro Recuou e nunca mostrou nada", afirmou a deputada Joice Hasselmann. "Tá com medo do quê, Presidente?", acrescentou edit

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) cobrou de Jair Bolsonaro que mostre o vídeo em que o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro supostamente manifestou a intenção de fazer trocas na Polícia Federal.

"Logo vai ficar claro quem mente e quem fala a verdade. @jairbolsonaro ameaçou divulgar vídeo de reunião cobrando providências de @SF_Moro. Recuou e nunca mostrou nada. Agora é Moro que cita a mesma reunião com PR pressionando por trocas na PF. Tá com medo do quê, Presidente?", escreveu a parlamentar no Twitter.

