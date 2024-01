Jorge Messias presta solidariedade ao padre Júlio Lancellotti, perseguido por bolsonaristas em São Paulo

Apoie o 247

247 - O advogado-geral da União, Jorge Messias, manifestou sua solidariedade ao padre Júlio Lancellotti, em meio à possibilidade de abertura de uma CPI bolsonarista em São Paulo para perseguir o religioso sob o pretexto de investigar organizações que atuam no centro da cidade.

Jorge Messias também citou, em postagem na plataforma social X (antigo Twitter), o apoio de Jesus Cristo aos mais pobres e a perseguição que ele sofreu por causa disso: "Expresso minha solidariedade ao Padre Júlio Lancellotti, que exerce trabalho imprescindível de amparo à população de rua na cidade de São Paulo. Jesus já nos alertou que o caminho dos que cuidam dos necessitados e injustiçados não seria fácil. Espero que o bom senso prevaleça e deixem o Padre dos pobres trabalhar em paz!".

Uma eventual investigação deverá ganhar contornos eleitorais, pois Lancellotti é próximo de Guilherme Boulos (PSOL), um dos pré-candidatos à Prefeitura de SP em 2024.

