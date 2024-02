Jornalista baleada na saída da Sapucaí está sem movimento dos pés

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A jornalista Nathália Santos deu detalhes sobre o seu estado de saúde após ser baleada no quadril enquanto deixava a Marquês de Sapucaí, na última segunda-feira (12).

Nathalia precisou passar por uma cirurgia na madrugada de segunda. De acordo com a jornalista, seu pensamento durante o ocorrido ficou apenas nos filhos.

continua após o anúncio

“A gente não recebeu a anunciação do assalto. Foi do nada, e a gente ouviu as duas balas. Fui atingida e falei para o meu esposo me levar para o hospital. Eu só pensava nos meus filhos e falava: ‘Não quero morrer, não quero morrer'”, desabafou a jornalista em relato ao programa Encontro, da Rede Globo.

A jornalista ainda disse que a bala segue alojada em seu quadril, além de estar sem o movimento dos pés. “Eu tô no CTI, tô sendo monitorada. Passei por uma cirurgia no fêmur. Coloquei uma haste. A bala ainda tá alojada. Mas os médicos estão otimistas”, contou.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: