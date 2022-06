Jornalista cobre acidente e descobre que vítima é seu filho (vídeo)

Tiago, de 31 anos, bateu com um caminhão na Rodovia Antônio Machado de Sant’Anna (SP-255) e faleceu edit

Metrópoles - Carlos Alberto Baldassari, um jornalista de Araraquara, interior de São Paulo, cobria um acidente de trânsito quando descobriu que a vítima fatal, o condutor do veículo, era seu filho, Tiago Cequetto Baldassari.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (8). Tiago, de 31 anos, bateu com um caminhão na Rodovia Antônio Machado de Sant’Anna (SP-255) e faleceu.

Carlos fazia uma transmissão ao vivo para o Portal Balda News sobre o acidente. A transmissão foi interrompida, depois ele voltou e contou aos espectadores que a vítima era seu filho, que também trabalhava no site.

“Vida de repórter é isso, muitas pessoas talvez não vão entender o momento que a gente está vivendo aqui na rodovia neste instante. Neste momento estão colocando o corpo do condutor no carro funerário. Vocês se segurem agora porque eu vou dizer quem é o condutor do veículo que perdeu a vida aqui: é o Tiago, meu filho, que fazia comigo todos os dias a apresentação dos programas. O meu filho perdeu a vida nesse acidente”, falou Carlos.

Emocionado, o jornalista acrescentou: “Infelizmente, no mundo que a gente vive, no mundo da reportagem, tem hora que a gente vai cobrir ocorrências que envolvem familiares e infelizmente hoje é o meu filho. Um menino bom, de bom coração. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, provavelmente a gente vai deixar a página parada, eu preciso cuidar de todos os detalhes, e é isso gente. A vida prega essas peças em todos nós”.

Jornalista descobriu a morte do filho ao cobrir um acidente.





