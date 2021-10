José de Abreu lembra que Tabata Amaral é a deputada mais apoiada por Jorge Paulo Lemann, homem mais rico do Brasil

Apoie o 247

247 – O ator José de Abreu, que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2022, atribuiu os ataques que tem recebido da deputada Tabata Amaral (PSB-SP), ao fato de ela ser a parlamentar mais apoiada por Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev e homem mais rico do Brasil, que foi um dos apoiadores do golpe de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Zé de Abreu recordou reportagem do Uol que apontou essas conexões , em maio de 2019. Tabata tem feito ataques recorrentes ao ator porque pretende impedir que PSB e PT se unam em torno da candidatura presidencial de Lula em 2022, uma vez que o projeto dos bilionários consiste em isolar o Partido dos Trabalhadores. Confira o tweet do ator:

"Bancada Lemann": os políticos apoiados pelo 2º homem mais rico do Brasil https://t.co/2Io5x2JU6T via @UOLNoticias @UOL — Zé de Abreu - PT (@zehdeabreu) October 27, 2021

