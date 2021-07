José Serra é submetido a cateterismo e colocação de stent cardíaco em SP

Procedimento foi feito com sucesso e senador ficará em observação por 48 horas; Serra está internado desde o dia 22 de junho, após teste positivo de Covid-19 edit

247 - O senador José Serra (PSDB-SP), de 79 anos, foi submetido a um cateterismo e a colocação de um stent em uma das artérias do coração, após exames de rotina realizados nesta terça-feira (6), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP). A reportagem é do portal CNN Brasil.

O procedimento foi um sucesso e o senador deve ainda ficar em observação no hospital por 48 horas, “como é praxe nesses casos”, segundo a assessoria do senador.

Serra testou positivo para Covid em 22 de junho, sem apresentar sintomas da doença, e desde então está internado no hospital por precaução e acompanhamento médico.

Os médicos responsáveis pelo caso informaram que o quadro assintomático se deveu ao fato dele ter sido imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19.

