Jovem achado morto na Praia do Leblon disse que deu 'caô' no Vidigal e que estavam tentando matá-lo

247 - Um vídeo gravado por Samuel Maciel mostra o que podem ter sido os últimos momentos com vida do jovem de 22 anos, encontrado morto nesta terça-feira (9) na Praia do Leblon, na altura do Posto 12. A reportagem é do portal G1.

MC Samuca, como era chamado, estava desaparecido desde sábado (6), quando foi à festa de um amigo de infância no Vidigal, na Zona Sul do Rio.

A polícia apura se traficantes estão envolvidos na morte de Samuca e se houve uma briga antes de ele fugir.

Nas imagens enviadas à mulher, Ana Carolina Melo, ele diz que a ama e que "aconteceu um caô na favela do Vidigal" e que estavam tentando matá-lo junto com um amigo.

"Estão tentando matar eu e Carlinhos (...) Eu tô na rua pela mata. Eu te amo."

O jovem era entregador e comprou instrumentos para trabalhar com música. Seu sonho era tornar-se MC.

Ana Carolina não foi à festa porque estava trabalhando. Ela conta que, antes de sair de casa, Samuel mandou uma mensagem perguntando sobre a roupa que deveria usar.

Já na festa, os dois voltaram a se falar e Samuel disse que iria dormir na casa de alguns amigos. Por volta das 4h15, o jovem mandou o vídeo para ela correndo, dizendo que se algo acontecesse com ele, ele a amava. Segundo ela, era possível ouvir o barulho de galhos quebrando e de água.

