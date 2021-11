Jovem acusa motorista de aplicativo de estupro em BH

Apoie o 247

247 - Uma mulher de 25 anos procurou a polícia para registrar um estupro ocorrido na noite desse sábado (27), em Belo Horizonte. De acordo com a vítima, um motorista de aplicativo se aproveitou dela quando encerrou a corrida, na Rua Isabella Jardim, Bairro Ipê, Nordeste da capital mineira. A informação é do jornal Estado de Minas.

Segundo relatos da vítima à polícia, ela aproveitou o dia para ir a um show em Nova Lima, na Grande BH. A volta para casa aconteceu por meio de uma van, mas a jovem desceu na casa de um amigo, que chamou o carro de aplicativo para levá-la em casa.

A jovem disse aos policiais que se lembra de ter entrado em casa vestida apenas da cintura para cima. Assim que acordou no dia seguinte, se lembrou da violência sofrida e que largou seu celular no carro do suspeito.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a jovem contou que foi até a um hospital, onde realizou exames. O estupro, segundo ela, aconteceu na garagem de sua casa.

