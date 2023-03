Jovem atleta de 17 anos morre após ser atingido por bala perdida no Rio

De acordo com o pai de Jean Jerry, adolescente foi atingido em ataque armado de "criminosos da comunidade do Faz Quem Quer", em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio de Janeiro edit

247 - Um jovem atleta de 17 anos morreu na noite de sábado (18) após ser atingido por uma bala perdida em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio de Janeiro, informa o portal Uol.

De acordo com o pai de Jean Jerry, o adolescente foi atingido em um ataque armado de "criminosos da comunidade do Faz Quem Quer". O relato foi feito aos policiais militares que atenderam a ocorrência. Via redes sociais, moradores do bairro relataram que o tiroteio ocorreu perto da rua Piratuba.

Após Jean ser atingido, seu pai o colocou no carro e acionou a PM, que os transportou até o UPA de Irajá, que transferiu o garoto ao Hospital Salgado Filho.

Jean era atleta pelo Nova Era Vôlei. A agremiação publicou nota de pesar pelo falecimento do jovem:

"Com profundo pesar, nosso, sempre será nosso, atleta Jean Jerry veio a óbito na noite deste sábado dia 18/03. O NOVA ERA VÔLEI se solidariza com toda família e amigos nesse trágico e triste momento. Que nosso querido Jean siga um caminho de luz!!!! E que todos possam buscar conforto em suas crenças".

O colégio de Jean, o Centro Integrado de Educação Pública 339 Mário Tamborindeguy, também publicou uma mensagem via Facebook:

"Com muito pesar, comunicamos o falecimento de nosso querido aluno Jean Jerry, se solidarizando com todos amigos e a família e nossa querida Professora Jaqueline, que é irmã do Jean, nesse momento tão triste e trágico. Que Jean encontre seu caminho de luz e que Deus conforte toda família nesse momento".

