Jovem de 17 anos é assassinado após ser espancado em discussão sobre barraca de camping no Guarujá

O estudante Kauan da Silva Soares, 17 anos, morreu após ser espancado em uma praia do Jardim Enseada, na cidade do Guarujá, litoral paulista. Segundo a polícia, o crime ocorreu por causa de uma barraca de camping montada na praia, no sábado, 15. Os suspeitos ainda não foram encontrados edit

247 - Um estudante de 17 anos foi assassinado após discussão sobre barraca de camping no Guarujá-SP. Segundo relato da namorada, um homem teria abordado os três, dizendo ser proibido a permanência de barracas no local. Mesmo assim, as duas mulheres e o estudante, continuaram acampados.

A reportagem do jornal Agora destaca que “ainda segundo o boletim de ocorrência, houve uma discussão e o suposto agressor, que seria um pescador, se retirou de perto das vítimas. Ele retornou instantes depois, com mais cinco homens, segundo a polícia, quando supostamente o estudante foi espancado pelo grupo.”

A matéria ainda informa que “após as agressões, as vítimas ainda permaneceram no local, onde dormiram ao lado da barraca, derrubada por causa da violência. Pela manhã, o estudante acordou passando mal e foi para uma pousada. De lá, acabou levado a um hospital Bertioga (103 km de SP), onde acabou morrendo.”

