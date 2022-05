Jovem de 19 anos é morta a tiros na frente do pai. Ex-namorado é suspeito

O crime aconteceu logo depois que a estudante de enfermagem Juliana Fernandes Cândido, de 19 anos, deixou a escola e andava em direção ao carro do pai quando foi assassinada edit

247 - A estudante de enfermagem Juliana Fernandes Cândido, de 19 anos, foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (19), no município de Pindamonhangaba (SP). O crime aconteceu logo depois que ela deixou a escola e andava em direção ao carro do pai. O principal suspeito do crime é o ex-namorado dela.

De acordo com a Polícia Militar, a jovem levou tiros à queima roupa, por volta das 22h. As informações foram publicadas em reportagem do portal Uol.

O pai tentou socorrer a jovem, mas ela morreu no local.

"Estamos todos arrasados, principalmente meu pai que viu tudo. O pior trauma que um pai pode ter", disse Renan Fernandes, irmão de Juliana.

