Jovem de 21 anos é morto por policial militar em São Paulo após ser atingido com fuzil (vídeo)

247 - A comunidade da Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo, foi abalada pela notícia de um jovem de apenas 21 anos que perdeu a vida após ser atingido no pescoço pela ponta do fuzil de um policial militar durante uma operação da força na região.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o incidente teve lugar quando o jovem, cuja identidade não foi divulgada, não atendeu à ordem de parada emitida pelos agentes. Naquele momento, os policiais realizavam uma operação voltada para a apreensão de veículos após um baile funk.

A SSP-SP declarou, através de um comunicado, que uma motocicleta carregando dois passageiros sem capacetes acelerou em direção aos policiais em alta velocidade. O comunicado esclarece ainda que o motorista ignorou uma ordem de parar, resultando em uma colisão contra um dos policiais.

"Durante o incidente, a ponta do fuzil do policial atingiu o motociclista, que conseguiu escapar, mas foi localizado posteriormente caído no chão, ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu devido a uma lesão no pescoço, que será investigada", diz a nota.

⏯️ Um homem de 21 anos foi atingido pela ponta do fuzil de um policial militar na manhã de domingo (25/2) e acabou morrendo. O caso ocorreu na Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo. pic.twitter.com/cTP4HrG60x — Metrópoles (@Metropoles) February 26, 2024

(Com informações do G1).

