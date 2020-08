Jovem de 27 anos morre afogado em SP após família achar que ele apenas 'fingia'

O jovem Jackson Fernando dos Santos Oliveira, de 27 anos, morreu afogado no Rio da Ribeira, no município de Iporanga, interior do estado de São Paulo, após a família da vítima, que estava presente, acreditar que se tratava de uma brincadeira e que Jackson apenas fingia edit

247 – Um jovem de 27 anos morreu afogado enquanto nadava com a família no Rio da Ribeira, no município de Iporanga, interior do estado de São Paulo, segundo informações do Corpo de Bombeiros desta quarta-feira (12). Jackson Fernando dos Santos Oliveira morava na região onde o incidente ocorreu. A família da vítima acreditou que se tratava de uma brincadeira e que ele apenas fingia. A informação é do portal G1.

Oliveira se afogou na frente de amigos e familiares, de acordo com a reportagem junto aos bombeiros de Apiaí, município mais próximo a Iporanga. A vítima já que conhecia a região.

"Ficaram uns 40 minutos procurando por ele e depois nos acionaram. No primeiro dia, não houve buscas, porque a cidade de Apiaí é longe de Iporanga, cerca de 50 km até lá, e para chegarmos é uma estrada que passa no meio do parque, que é muito ruim", explica o soldado Gabriel Borges, que participou da ocorrência desde o princípio.

