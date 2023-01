Jovem é baleado durante ação da PM em Manguinhos, no Rio; amigos e parentes protestam: "menino do bem"

Apoie o 247

247 - O jovem Marlon Anderson Cândido, 23, foi baleado durante uma operação da Polícia Militar na comunidade da CCPL, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, e está sob custódia.

A polícia afirma que o jovem tem envolvimento com a criminalidade, mas a família e amigos dizem que ele é inocente. Segundo informações publicadas nas redes sociais, "policiais forjaram ele com drogas e armas".

"Menino do bem entregador de água da comunidade", diz uma publicação no Twitter, segundo a qual Marlon teria sido "baleado por polícias de dentro do caveirão".

De acordo com a irmã de Marlon, Taiane Cândido da Silva, disse ao g1, "ele estava saindo de casa pra trabalhar. Aí aconteceu um tiroteio e ele foi correr, e ganhou um tiro de bala perdida”.

Menino do bem entregador de água da comunidade, por favor ajuda divulgar essa covardia que estão fazendo com ele #justicapeloMarlon January 2, 2023

