Jovem é detido após tentar atingir Bolsonaro com ovo em Campos (RJ)

CartaCapital - Um jovem de 21 anos foi detido após tentar atingir o presidente Jair Bolsonaro com um ovo, na manhã desta segunda-feira 31, no aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A informação é do jornal Folha 1.

O rapaz foi conduzido a uma delegacia da Polícia Federal pela equipe de seguranças do ex-capitão para prestar depoimento.

Leia a íntegra na CartaCapital.

