Jovem é espancado até desmaiar por PMs

247 - Policiais militares espancaram um jovem de 23 anos até que ele desmaiasse na noite de sexta-feira (12), na cidade de Paineiras, região central de Minas, a 270 quilômetros de Belo Horizonte. A namorada do rapaz tentou defendê-lo e foi agredida, mostrou um vídeo nas redes sociais. De acordo com as imagens, Marcos Mendonça Gonçalves apareceu caído no chão e levou ao menos 11 socos por um dos policiais.

"Alguém soltou uma bomba e os policiais chegaram me dando voz de prisão, dizendo que fui eu que soltei a bomba", disse ele, que nega ter sido o responsável. "Estou acabado, destruído, com muita dor. Estou com sete pontos aqui atrás [na nuca] e com a cabeça doendo demais".

Em nota enviada ao portal Uol, a PM diz ter recebido denúncias sobre uma pessoa que estaria atirando bombas na praça da cidade, próximo a crianças.

"A PMMG esclarece, ainda, que após conhecimento das imagens enviadas à instituição, foi instaurado, de imediato, um procedimento para apuração criteriosa dos fatos e adoção das medidas cabíveis", disse a nota.

