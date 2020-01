Jovem é espancado com madeira cheia de pregos após beijo em namorado

O ambulante teria se incomodado com um beijo do casal de namorados e espancado o jovem com uma madeira com pregos. O caso foi registrado como homofobia edit

247 - Um homem é acusado de ter agredido um assessor de 24 anos, usando um pedaço de madeira com pregos na ponta, por volta das 6h deste domingo (12), no terminal de ônibus do Capão Redondo (zona sul da capital paulista). O caso foi registrado como homofobia.

Segundo relatado pelo assessor à polícia, a confusão começou após ele dar um "selinho" no namorado, quando ambos esperavam para embarcar. Por conta do beijo, disse a vítima, o ambulante teria ofendido o casal, ido buscar o porrete com pregos e agredido o jovem.