Jovem é incendiado no meio da rua em Belo Horizonte

247 - A Polícia Militar (PM) identificou e prendeu um homem de 38 anos suspeito de botar fogo em outro rapaz no meio da rua em Belo Horizonte. O crime foi na madrugada dessa quarta-feira (9). A vítima teve 20% do corpo queimado e segue internada no Hospital João XXIII. O crime teria sido motivado por brigas anteriores entre os dois. A Polícia Civil investiga o caso. As informações são do Portal Estado de Minas;

Segundo a PM, o pai da vítima ligou relatando que seu filho, que é dependente químico e usuário de drogas, teve o corpo queimado e que possivelmente seria uma ação criminosa.

Ele acionou os militares já no Hospital João XXIII. Conforme os policiais que fizeram contato, alguém teria ateado líquido inflamável na vítima e, em seguida, fogo.

Uma câmera do sistema Olho Vivo flagrou o momento em que o jovem é atacado. A Polícia Militar verificou também que autor e vítima se conheciam e chegaram a se sentar juntos na porta de uma lanchonete do outro lado da rua.

A vítima, então, se desloca para a porta de uma drogaria e, um tempo depois, o autor vai atrás para atacá-la. O homem fugiu subindo a Rua Galba Veloso, em direção à Rua Pouso Alegre. Ele foi localizado pela polícia ainda ontem.

