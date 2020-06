Jovem espancado por PMs disse a delegado que se feriu ao cair e bater a cabeça

Testemunhas do caso disseram, sob anonimato, que o jovem está com medo de ser morto edit

247 - O jovem que filmado sendo espancado por policiais militares na madrugada deste sábado, 13, na zona norte de São Paulo contou em depoimento à Polícia Civil que as lesões aparentes em seu olho direito ocorreram após ele cair ao chão e bater a cabeça contra a escada.

Exatamente a mesma versão que os soldados Francisco Xavier de Freitas Neto, 22, e Eduardo Xavier de Souza, 27, apresentaram no DP.

No entanto, os vídeos feitos por moradores demonstram que ele foi vítima de violência policial.

Testemunhas do caso disseram ao UOL, sob anonimato, que o jovem está com medo de ser morto. Elas afirmaram que o rapaz, identificado como W.F.G., de 27 anos, trabalha em uma pizzaria, que estava indo para a casa da namorada no momento da agressão e diz que policiais em cinco viaturas participaram da ação.

O caso aconteceu na zona norte da capital paulista, próximo do cemitério Parque dos Pinheiros, no Jaçanã. Além de agredir o jovem, os policiais ameaçaram moradores que viram as cenas e, inconformados, decidiram gravar a ação.

O governador de São Paulo, João Doria, condenou a violência policial e disse que os policiais militares envolvidos foram afastados.

Absolutamente condenável as atitudes dos policiais militares que abusaram da força, em duas ações policiais, uma na Capital e outra em Barueri. Os policiais envolvidos foram afastados e serão submetidos a inquérito. O Governo de SP não compactua com qualquer tipo de violência. — João Doria (@jdoriajr) June 13, 2020

