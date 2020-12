Jovem morto após abordagem de policiais na Baixada foi executado com tiro no rosto

A Polícia Civil do Rio constatou que um dos jovens mortos após uma abordagem policial em Belford Roxo (RJ) foi encontrado com duas perfurações na cabeça edit

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro constatou, em análise preliminar, que um dos jovens mortos, na madrugada do último sábado (12), após uma abordagem policial em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ), foi encontrado com duas perfurações na cabeça, mas que aparentam ser entrada e saída do mesmo disparo de arma de fogo. Jhordan Luiz de Oliveira Natividade, de 17 anos, tinha orifícios na sobrancelha e na nuca.

O documento também apontou que Edson de Souza Arguinez, de 20 anos, tinha três perfurações causadas por tiros, uma nas costas e duas na barriga. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

A Delegacia de Homicídios aguarda a produção do laudo de necrópsia feito no Instituto Médico Legal, que apontará a causa da morte e as perfurações causadas por tiros.

O cabo Julio Cesar Ferreira dos Santos e o soldado Jorge Luiz Custódio da Costa estão presos suspeitos do crime e serão novamente ouvidos por investigadores. Os PMs terão que esclarecer, por exemplo, o exato percurso feito por eles após terem saído do local da abordagem dos amigos, na Rua Margem Esquerda, no bairro Vila Mercedes.

O conhecimento liberta. Saiba mais