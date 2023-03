Jovem morto em SP ao fazer mãe e avó reféns durante surto consumia literatura nazista

Apoie o 247

247 - Policiais civis apreenderam “farta literatura” nazista, além de livros sobre táticas policiais, no quarto do jovem Carlos Abraham Paulichelis, de 20 anos. Ele foi morto a tiros, após manter a avó e a mãe como reféns, no apartamento da família, na noite de quinta-feira (2), na zona norte da capital paulista.

Reportagem do portal Metrópoles informa que, por razões ainda investigadas pela Polícia Civil, Carlos teria entrado em surto, durante o qual feriu, com uma faca, dois moradores do condomínio, de 19 e 48 anos.

No quarto dele, segundo registros da polícia, foram encontrados livros de teor nazista, literatura sobre táticas policiais, além de quatro facas, uma machadinha e 69 munições deflagradas, de vários calibres. Também foram apreendidas armas de airsoft, além de um escudo, capacete e colete, usadas pelo jovem quando entrou em confronto com policiais.

