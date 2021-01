Jovem negro é abordado com truculência por PM em SP: “Tu tem cara de ladrão”

247 - Jovem negro de 23 anos, Lucas Costa de Araújo que trabalha como operador de loja, filmou e divulgou nas redes sociais o momento em que foi abordado de forma truculenta por um policial militar na orla da praia de Santos, no litoral de São Paulo. "Tu tem cara de ladrão, tu vai ser enquadrado dez vezes", disse o PM.

O jovem retornava do serviço de bicicleta, por volta das 6h30 da terça-feira (12), quando foi abordado por três policiais, também de bicicleta, na ciclovia do bairro do Gonzaga. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

O vídeo mostra o policial questionando o rapaz. "Por que que você tá revoltado aí?". Lucas responde: "Porque é o quarto 'enquadro' que eu levo esse ano".

O PM responde: "Fod*-**, tu tem cara de ladrão, tu vai ser enquadrado dez vezes, você tá escutando?".

"Quando o último policial que passava de bicicleta me olhou e deu meia volta, notei que seria 'enquadrado'. Então, resolvi gravar, porque já era meu quarto 'enquadro' só este ano, e naquela mesma região. Eu queria gravar só o começo, só que, quando ele começou a me ofender, continuei. E acabou que registrei ele falando que eu estava sendo ‘enquadrado’ porque tinha cara de ladrão", disse Lucas.

