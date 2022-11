Jovem que acusa Gabriel Monteiro de estupro foi contaminada pelo vírus do HPV, aponta MP

O ex-vereador está preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - Uma jovem de 23 anos que acusa o ex-vereador bolsonarista Gabriel Monteiro (PL) de tê-la estuprado foi contaminada com o vírus do HPV, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Após o crime, aponta o órgão, a mulher teria realizado um exame que constatou lesões pelo vírus.

Monteiro está preso na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, por determinação do juiz Rudi Baldi Loewenkron, da 34ª Vara Criminal. Antes de se entregar ao 77º Distrito Policial de Icaraí, o ex-vereador gravou um vídeo em que negou as acusações e afirmou que provará sua inocência.

O caso de estupro teria acontecido em 15 de julho, durante a apuração de outras denúncias de abuso sexual pela Comissão de Ética da Câmara Municipal do Rio. A jovem relatou em depoimento à polícia que conheceu Monteiro na reinauguração de uma boate na Barra da Tijuca e que de os dois foram para a casa de um amigo dele, no bairro do Joá.

Leia a íntegra na Carta Capital.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.