Jovem sofre ataque racista em mercado e filma agressor: “incenso de macumba” (vídeo)

Revista Fórum - A esteticista Isabella Vecchini, de 20 anos, publicou em sua conta do Instagram, nesta terça-feira (18), um vídeo com um cidadão que teria feito agressões racistas a ela em um mercado na Praia Grande, litoral de São Paulo.

O vídeo gravado pela própria jovem mostra o momento em que ela diz para um cliente que ele foi racista, e ele ainda faz gestos obscenos para ela (veja abaixo).

“Esse sujeito cometeu um ato de racismo contra mim, em que ele usa termos pesados se referindo ao fato de eu ser preta. Mediante a gravação, ele debocha fazendo gestos ofensivos. Em confronto com a gerencia do mercado, eles disseram que não iriam fazer nada, nem liberar as imagens das câmeras do mercado, por ser burocrático demais, e quando chamamos a viatura, em resumo, o policial reafirmou que seria burocrático e que não poderia fazer nada naquele momento”, escreveu ela.

