Jovem sofre transfobia ao perguntar por banheiro em restaurante de Santos: “Você não pode, é homem”

Julie Correia Araújo abriu um Boletim de Ocorrência depois de ser constrangida por um funcionário e pelo gerente da Surf Dog Lanchonete, no litoral de São Paulo

Revista Fórum - Julie Correia Araújo, de 28 anos, denunciou uma lanchonete de Santos, no litoral de São Paulo, após sofrer transfobia ao perguntar sobre o banheiro feminino do local. Em entrevista à Revista Fórum, a jovem contou que tanto o funcionário quanto o gerente do local afirmaram que ela não poderia usar o sanitário por “ser homem”.

Julie estava na praia com os primos e alguns amigos e o grupo decidiu ir ao restaurante Surf Dog Lanchonete, na Av. Conselheiro Nébias, para almoçar. Assim que terminaram de comer e estavam pagando a conta, a jovem quis ir ao banheiro.

“Fui em direção a um funcionário que estava na copa que era na frente do banheiro feminino. Olhei para o moço e perguntei onde era o banheiro feminino e ele respondeu: ‘Você não pode usar porque você é homem'”, relata.

