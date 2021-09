Jovens do Mosteiro de São Bento acusam religiosos de abuso sexual

Dois noviços e dois monges do mosteiro são acusados em denúncia do Ministério Público de São Paulo apresentada em junho de 2020 edit

247 - Jovens do Mosteiro de São Bento, localizado no centro da cidade de São Paulo (SP), acusam religiosos de abuso sexual, segundo reportagem do The Intercept, que entrou em contato com as vítimas, advogados, procuradores e testemunhas

Dois noviços e dois monges do mosteiro são acusados em denúncia do Ministério Público de São Paulo apresentada em junho de 2020, que foi apreciada pela justiça em abril.

“Um deles é João Baptista Barbosa Neto, um monge ‘pop’ e instagramer conhecido na igreja como Dom João Baptista, autor de diversos livros em vendas em livrarias católicas”, destaca a reportagem.

Leia a íntegra no The Intercept.

