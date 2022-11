Judiciário nega pedido de dona do Galeão sobre relicitação do aeroporto

Apoie o 247

247 - A Justiça Federal negou nesta sexta-feira (11) um pedido feito pela concessionária RIOgaleão, operadora do aeroporto do Galeão, no Rio, contra a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O caso envolve a devolução da concessão do aeroporto, solicitada em fevereiro pela empresa, que é controlada pela Changi, de Singapura.

Segundo a Folha de S.Paulo, a RIOgaleão foi ao Judiciário porque discordou de parte da proposta de termo aditivo aprovada pela diretoria da Anac. A diretoria da Anac aprovou a proposta de aditivo com base no cronograma de pagamento de outorga firmado em 2014, o ano inicial da concessão do Galeão. Mas, na avaliação da concessionária, a agência deveria levar em consideração um acerto firmado em 2017, quando a operadora teve autorização para reprogramar o cronograma das parcelas.

A concessionária tem até segunda-feira (14) para assinar o aditivo. Sem a assinatura, o pedido de devolução perde seus efeitos, o que prejudicaria a relicitação do terminal carioca. Outra consequência será o cancelamento do pedido de entrega do Galeão - a concessionária voltaria a pagar cerca de R$ 1 bilhão em outorga em 2023.

