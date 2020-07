Judiciário pede a Douglas Garcia informações sobre dossiê de manifestantes antifascistas

247 - O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o deputado estadual Douglas Garcia (PSL) entregue informações sobre dossiê, produzido por ele, com informações pessoais de manifestantes antifascistas.

De acordo com a defesa do parlamentar, o dossiê tem como objetivo apresentar a lista com os dados para a Procuradoria Geral da República acusando os manifestantes de terrorismo. Mas foram divulgadas informações pessoais dos militantes.

"Defiro em parte o pedido inicial, para determinar ao réu que forneça dados do protocolo da entrega do dossiê ou denúncia às autoridades trás mencionadas e para que informe se as autoras foram arroladas no documento, trazendo cópia dos respectivos trechos", afirmou a juíza Ana Lúcia Xavier Goldman, da 28ª Vara Cível de São Paulo.

A decisão da magistrada não cabe recurso e o deputado tem até terça-feira (14) para apresentar ao Judiciário as informações solicitadas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.