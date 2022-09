Judiciário rejeita pedido de Kim Kataguiri contra internauta que o chamou de nazista

Apoie o 247

247 - O juiz Edmar Correia, do 3º Juizado Especial Cível de Brasília, rejeitou um pedido feito pelo deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) contra uma usuária do Twitter. O parlamentar tentava, desde abril, condenar a maquiadora Flávia Márcia Maynarte em 40 salários mínimos (quase R$ 50 mil) por publicações em que ele era chamado de um "idiota nazista". As mensagens dela eram referentes à participação do deputado no FlowPodcast, em fevereiro, quando ele foi acusado nas redes de apologia ao nazismo.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, publicada nesta terça-feira (27), o juiz Edmar Correia, do 3º Juizado Especial Cível de Brasília, entendeu que as postagens feitas pela internautas foram "reprováveis", mas devem ser compreendidas como liberdade de expressão. "Um parlamentar que não consegue conviver com as críticas e comentários depreciativos (...) não está preparado para exercer o seu mandato", disse o juiz.

