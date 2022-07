Judiciário rejeita pedido de Moro para trancar investigação por fraude em domicílio eleitoral

Apoie o 247

247 - O juízo da Quinta Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo não aprovou um pedido feito pelo pré-candidato ao Senado Sergio Moro (União Brasil-PR), que tinha como objetivo parar as investigações por fraude em domicílio eleitoral. O juiz eleitoral Dimitrios Zarvos Varellis aponta "insuficiência de elementos mínimos" para aprovar o pedido de Moro, de acordo com informação publicada nesta terça-feira (26) pela coluna de Mônica Bergamo. Em junho, Moro foi derrotado no TRE-SP e não poderá ser candidato nas eleições deste ano pelo estado de São Paulo.

"Não se pode impedir a investigação criminal sobre os fatos na medida em que, por ora, vigora o princípio do in dubio pro societate [dúvida em favor da sociedade], e é necessário que sejam efetivadas diligências buscando a verdade real à formação da [...] verificação da ocorrência ou não dos fatos delituosos", disse.

O juiz atendeu a um pedido feito pelo Ministério Público e, como consequência, a Polícia Federal terá mais 60 dias para continuar com as investigações.

