Juiz Bretas demonstra novamente apoio a Bolsonaro ao aderir a jejum contra coronavírus

Juiz da Lava Jato anunciou que fará jejum no próximo domingo, 5, numa campanha lançada por Bolsonaro e líderes evangélicos em meio à pandemia de covid-19. "Farei parte desta Corrente. E que o nome do Senhor seja glorificado!", diz Bretas edit

247 - O juiz Marcelo Bretas, responsável por julgar as ações da Lava Jato no Rio de Janeiro, anunciou nesta sexta-feira, 3, que fará jejum no próximo domingo, 5, contra a pandemia do novo coronavírus.

"Farei parte desta Corrente. E que o nome do Senhor seja glorificado! #jejumnacional #JejumPeloBrasil", escreveu Bretas pelo Twitter, ao compartilhar banner com imagem de Jair Bolsonaro sobre o assunto.

Bolsonaro tem sido criticado pela população por atuar de maneira contrária às recomendações internacionais em relação ao coronavírus. Nesta sexta, ele foi denunciado ao Tribunal Penal Internacional (TPI) por crime contra a humanidade e pelas atitudes irresponsáveis que tomou ao colocar a vida da população brasileira em risco (leia mais no Brasil 247).

Farei parte desta Corrente. E que o nome do Senhor seja glorificado!#jejumnacional #JejumPeloBrasil pic.twitter.com/dYZiI5MFUu — Marcelo Bretas (@mcbretas) April 3, 2020

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso