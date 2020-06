Juiz da Lava Jato, Bretas condena ex-secretário de Eduardo Paes a sete anos de prisão

247 - O juiz Marcel Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal e responsável pela Lava Jato no Rio, condenou Alexandre Pinto, ex-secretário de Obras do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a sete anos de prisão por corrupção passiva. Ele é acusado de participar de esquema que desviou cerca de R$ 36 milhões em obras da Transcarioca e de Recuperação da Bacia de Jacarepaguá, por meio de contratos acordados entre empreiteiras e o governo municipal.

Para o juiz da Lava Jato, a materialidade e a autoria restam amplamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, no que diz respeito às condutas dolosas dos acusados, sendo suficiente para caracterizar os delitos de corrupção passiva, corrupção ativa e organização criminosa perpetrados pelos acusados”.

