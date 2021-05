Juiz de Fora é a segunda cidade em número de vacinados em Minas Gerais

Por Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia - O município de Juiz de Fora, que tem como prefeita a ex-deputada federal, Margarida Salomão (PT), tem tido um excelente desempenho na vacinação. Com um total de aproximadamente 600 mil habitantes, foi a segunda cidade do Estado de Minas Gerais, no avanço da aplicação de vacinas. Até agora já foram aplicadas 180.800 doses de vacinas contra a Covid-19 das quais 115.729 foram destinadas para a primeira dose, e 65.071 para a segunda. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), emitido ontem, dia 04/05, ficou atrás apenas de Belo Horizonte. A cidade tem a seu favor, ainda, melhores médias de imunização em relação ao estado e à União. Na aplicação da D1 (dose 1), a cidade alcançou 20,18%, Minas 13,30% e o Brasil 15,53%. Em relação à D2 (dose 2), o índice municipal é de 11,35%; o estadual, 8,11%, e o nacional, 7,9%.

Levantamentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SS) até 3 de maio indicam o número de aplicações da D1 e da D2 nos diversos grupos prioritários. Foram imunizados com as duas doses 1.075 idosos abrigados em Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e 287 pessoas com deficiências em residências inclusivas e que já completaram o esquema vacinal. Seguindo as orientações de Margarida, foi aberto um cadastro no site da prefeitura para que os familiares das pessoas portadoras de deficiência comunicassem e preenchessem um formulário, fornecendo os dados, com o endereço. Desta forma foi possível que equipes da secretaria de Saúde se deslocassem até os domicílios, evitando submeter essas pessoas ao deslocamento desnecessário até os postos de vacinação.

O número total de idosos acima de 60 anos que não se encontram em abrigos, imunizados com a D1 é de 92.369, e 47.298 já receberam o segundo imunizante. Entre os trabalhadores da saúde, 20.706 já receberam a primeira dose, e 15.475 já completaram seu esquema vacinal. As forças de segurança e salvamento, até o momento, só receberam a primeira dose dos imunobiológicos no total de 935 imunizações.

Nesta quarta-feira, 5, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) deu início à vacinação do grupo de pessoas com comorbidades. Serão imunizados: pacientes renais em tratamento, pessoas com Síndrome de Down, gestantes e puérperas com comorbidades e demais trabalhadores da saúde que fizeram o pré-cadastro no site da PJF.

Quantitativo de vacinados

Idosos com 90 anos ou mais: 2.716 D1 e 2.673 D2;

85 a 89 anos: 4.254 D1 e 1.393 D2;

80 a 84 anos: 7.068 D1 e 1.492 D2;

75 a 79 anos: 10.090 D1 e 10.008 D2;

70 a 74 anos: 17.523 D1 e 13.945 D2;

65 a 69 anos: 23.882 D1 e 16.628 D2

60 a 64 anos: 26.836 D1 e 1.159 D2

