Juiz de garantias deve afetar caso Flávio Bolsonaro

247 – "A decisão de criar o juiz de garantias deve afetar o caso do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-Rio), afastando do processo o juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 27.ª Vara Criminal do Rio. Essa é a opinião de especialistas ouvidos pelos jornalista Pedro Venceslau e Nicholas Soares, em reportagem publicada no portal Terra.

"Vai afetar imediatamente o caso de Flávio Bolsonaro e qualquer outro semelhante. O juiz que determina a realização de provas não será o mesmo que vai julgar", afirmou o jurista e ex-ministro da Justiça Miguel Reale Junior.

"Flávio é suspeito de se apropriar do dinheiro de seus funcionários na Assembleia Legislativa e empregar fantasmas, além de lavar o dinheiro em imóveis e em um loja de chocolate em um esquema mantido por meio de uma organização criminosa", aponta ainda a reportagem.