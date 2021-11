Juiz é investigado por vestir camisa do São Paulo em audiência e escrever hino do time em decisão judicial

O juiz Diego Petacci quis homenagear o time pela conquista do Campeonato Paulista de 2021, após nove anos sem vencer uma competição. O caso aconteceu em Santo André, no ABC Paulista edit

247 - O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) decidiu apurar a conduta do juiz Diego Petacci por vestir a camisa do São Paulo Futebol Clube em uma audiência por videoconferência, em maio deste ano, na cidade de Santo André, no ABC Paulista. O magistrado também incluiu a letra do hino do time na decisão que homologou um acordo trabalhista naquela ocasião.

O juiz quis homenagear o time pela conquista do Campeonato Paulista, após nove anos sem vencer uma competição. Os advogados do empregado e da empresa que fecharam o acordo também participaram da audiência virtual. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

O TRT confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, a abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) contra o magistrado pela Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

“O procedimento administrativo foi autuado para analisar a conduta do magistrado por ter consignado na ata o hino do São Paulo Futebol Clube e realizar a audiência vestido de forma inadequada com a camisa da referida agremiação esportiva", informou um trecho da decisão de agosto do juiz corregedor Sérgio Pinto Martins, relator do processo contra Diego.

