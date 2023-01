Juiz fixa multa em caso de bloqueio dos acessos a refinaria ameaçada por bolsonaristas

Bolsonaristas bloquearam acessos da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no estado do Rio edit

Apoie o 247

ICL

247 - O juiz substituto Eduardo Horta Maciel, da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, proibiu manifestantes bolsonaristas de bloquearem os acessos da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) pela Rodovia Washington Luiz (BR-040), na Baixada Fluminense (RJ). A multa de R$ 100 mil para quem bloquear.

De acordo com informações publicadas pela coluna de Lauro Jardim, a decisão liminar foi solicitada pela Concer, empresa responsável pela via.

>>> Mourão questiona prisão de terroristas que depredaram Brasília

Nos últimos dias, bolsonaristas convocaram, pelas redes sociais, a invasão da refinaria.

No domingo (8) passado, apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Planalto.

>>> Ministério Público junto ao TCU pede bloqueio de bens de Bolsonaro, Ibaneis e Anderson Torres

Os atos tiveram repercussão em pelo menos dez anos, onde houve manifestações de quem apoiava no governo anterior.

Nesta terça-feira (10), o ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou as prisões de Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, e de Fabio Augusto Vieira, responsável pela Polícia Militar do Distrito Federal no domingo (8).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.