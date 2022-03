Juiz manda arquivar investigação de vídeo sobre suposta orgia que Doria teria participado

No pedido de arquivamento, o promotor eleitoral Luis Gabos Alves afirmou que não há pistas sobre a autoria do vídeo e nem meios para encontrar o responsável pela divulgação edit

247 - O juiz Emílio Migliano Neto, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, determinou o arquivamento da investigação sobre o vídeo íntimo de uma orgia supostamente atribuído ao governador João Doria (PSDB) na campanha de 2018.

No pedido que resultou no arquivamento do inquérito, aberto há mais de três anos, o promotor eleitoral Luis Gabos Alves afirmou que não há pistas sobre a autoria do vídeo e nem meios para encontrar o responsável pela divulgação do material. Doria nega a autenticidade do vídeo e diz ser alvo de uma campanha de difamação.

“Considerando que após três anos de investigação a autoria delitiva permanece ignorada e não vislumbrando outras diligências úteis que possam ser encetadas, promovo o arquivamento do presente inquérito policial”, diz um trecho do ofício,de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

Apesar do pedido da promotoria, uma perícia realizada pelo núcleo de criminalística da superintendência da Polícia Federal em São Paulo disse não haver sinais de que o material tenha sido adulterado.

Gabos, porém, alega que há ‘indícios de que as imagens tenham sido adulteradas ou montadas’, mas que não foi possível identificar quem seria o autor ou o responsável por divulgar as imagens nas redes sociais.

