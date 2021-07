Juiz proíbe evento de recepção a Bolsonaro em Presidente Prudente

Do Metrópoles - O juiz Darci Lopes Beraldo proibiu, nesta quarta-feira (28), a realização de um evento para recepcionar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no município de Presidente Prudente, interior de São Paulo.

Com autorização da prefeitura da cidade, o evento previsto para o próximo sábado (31) poderia receber público de até 2 mil pessoas, mas foi cancelado pela gestão municipal após decisão da Justiça. Bolsonaro estará em Presidente Prudente para inaugurar o credenciamento do Hospital Regional do Câncer no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o magistrado, o evento contraria as medidas sanitárias do estado para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. As normas estipuladas permitem que os estabelecimentos adotem a ocupação máxima de 60%.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.